L. Doğan Tılıç: Kamuoyu araştırmaları, halkın parlamenter sistemi tercih ettiğini gösteriyor

Bugün Türkiye’de, iktidarı oluşturan ve artık yeni bir sistem (rejim-Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi) olduğunu vurgulayıp duran AKP+MHP bloku içinde bile mevcut rejime mesafeli olanlar var. Son zamanlarda yapılan kamuoyu araştırmalarının hemen tümü, yeniden bir referandum olsa mevcut sistemin onaylanmayacağını, halkın tercihinin (güçlendirilmiş/güçler ayrımının net olduğu) parlamenter sistem olduğunu gösteriyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı