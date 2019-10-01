L. Doğan Tılıç: Kadirova’nın ölmeden önce bıraktığı iddia edilen not nerede?

Birkaç gündür 23 yaşında bir kadının çalışmakta olduğu iktidar partisi milletvekilinin evinde ‘intihar’ını konuşuyoruz!

O kadar çok soru işareti var ki: Kadirova’nın ölmeden önce bıraktığı iddia edilen not nerede? Taciz iddiaları araştırıldı mı? Cenaze işlemleri nasıl ve neden bu kadar hızlı yapıldı. Doğru dürüst otopsi yapıldı mı? Çalıştığınız evdeki silaha ulaşmak bu kadar kolay mı? ‘Güçlü’ nasıl da ‘iyi’ biri olarak bütün cenaze masraflarını üstlendi ve cenazeyi şoförüyle Özbekistan’a gönderdi…

Reklam

L. Doğan Tılıç’ın yazısı