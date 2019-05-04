L. Doğan Tılıç: İstanbul seçiminin yenilenmesi ülke için çılgınlık olur

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; muhalefetin seçimin tekrarını kabul etmesi, hem reel-politik bir körlük hem de demokratik ve ahlaki değerler açısından bir ilkesizlik demektir!

Ne yazık ki iktidar açısından düşünüldüğünde bile akla hiçbir şekilde uygun olmayan yeniden seçim/seçimin tekrarı konusuna böyle bodoslama dalmayı gerektiren gelişmeler yaşanıyor.

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İstanbul’u muhalefetin kazandığı -üstelik de iktidarın olağanüstü baskısı ve adil olmakla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir sürecinin sonucunda- kabul edilmez ve seçimin yenilenmesine karar verilirse; Türkiye, göstermelik seçimler yapan totaliter ülkeler kategorisine düşecek ve mevcut krizi çok daha derinleşecek!

Ülke için tam bir “çılgınlık” anlamına gelen İstanbul seçiminin yenilenmesini düşünen bir aklın devrede olduğunu gösteren işaretler var.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı