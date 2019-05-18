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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: İspanyol gazeteciler İmamoğlu’nun sahici ve samimi olduğuna ikna oldu

Hafta başında İspanyol Haber Ajansı (EFE) için İmamoğlu ile bir röportaj yaptık. Ben İmamoğlu’nun söyledikleri kadar, onunla röportaj yapan iki yabancı meslektaşımın onun hakkındaki izlenimlerini merak ediyordum…

İspanyol gazetecilerin İmamoğlu ile ilgili izlenimlerinin başında, etrafına pozitif bir enerji yaydığı vardı. Hemen her görevi yapmaya/yapabilmeye hazır biri olduğunu düşündürmüştü. En sert eleştirileri bile pozitif bir hava yayarak yapabilmesi vardı:

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Söylemek istediklerini söylüyor ve net söylüyor. Bir röportajda onun ağzından daha sonra pişman olacağı bir şey almak zor. Söylediklerini de inanarak söylüyor, inandığı şeyleri söylüyor. Bu profesyonelce. Ama rol yapmıyor, oynamıyor. Sahici ve samimi. Yalnızca samimi olan ancak kendini kontrol edemeyen bir politikacı, ilk hatada bütün karizmasını yok edebilir. İmamoğlu kolay hata yapacak biri gibi de durmuyor.” 

Sonuçta, İmamoğlu hakkında önceden hiçbir yargı sahibi olmayan iki yabacı gazeteci, onun “demokrasiye inanan, sahici ve samimi” bir politikacı olduğuna ikna olmuşlar.  

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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