Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Işık bunları görmek için lazım işte!

İşsiz sayımızın azalması, misal! Ne kadar konuşulsa az. Devletin resmi kurumu TÜİK bir yılda işsiz sayısı 369 bin kişi azaldı diyor. “Ne iş olsa çalışırım” diyenlerin iş bulma umutlarını da kaybedip aramaktan vazgeçtiklerinin resmi bu.

Koronadan ölüyoruz. Ağır hasta sayıları alarm veriyor ve Bakan her akşam uyarıyor; “Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere uyarak virüsün önüne geçebiliriz.”

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Dün AKP grubuna seslenirken, başarı için almaları gereken tedbiri de dillendirdi Erdoğan; dar kadrocu yaklaşımdan uzak durun, akraba, aşiret işi değil bu dedi. Haklı!

Işık bunları görmek için lazım işte! “Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz” demiş Platon, “hayatın asıl trajedisi bir adamın ışıktan korkmasıdır.”

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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