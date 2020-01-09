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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: İran, ‘ABD’nin kaybı büyük’ der, ABD ‘kayıp yok’ der; ‘her şey yolunda’ olur

İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurmasının sembolik anlamı büyük; İranlıların eziklik duygusu yaşamalarını engelleyip, rejimi rahatlatabilir. İran rejimi, her aracı kullanarak, ABD’ye dersin verildiğini, cenazesi kalkmadan Süleymani’nin intikamının alındığını söyleyecek. Gerçekte durumun ne olduğu o kadar önemli değil.

İran, kendi kamuoyuna ve dünyaya ABD’nin kaybının çok büyük olduğunu söylerken; ABD de kayıpları olmadığını açıklar; zevahir kurtulur; böylece de, herkes için “her şey yolunda” olur!

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ABD’nin, Irak’taki üslerine karşı İran’ın en olası hamlesine karşı pek önlem almamış gibi görünmesi, fazla zarar vermeyecek bu füze saldırısına kapıyı kendisinin aralamış olabileceğini de düşündürüyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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