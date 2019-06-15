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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: İmamoğlu The Atlantic dergisinde ‘muhalefet lideri’ olarak tanımlanıyor

Başlık İmamoğlu’na ait. The Atlantic dergisine verdiği röportajda; kutuplaşmanın küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak; “Dünyanın her yerinde popülizm bölerek yönetmek için kullanılıyor. Fakat ben bu eğilimi tersine döndürebileceğimize inanıyorum” demiş.

“Bir Türk Muhalefet Lideri Erdoğan’la ‘Radikal Sevgi’yle Mücadele Ediyor” başlıklı yazı, bir yandan İmamoğlu’nu bir belediye başkanı adayı değil, Erdoğan’la mücadele eden “Bir Türk Muhalefet Lideri” olarak tanımlarken, öte yandan da onun mücadelesini küresel bir sorun olan sağ popülizme karşı bir reçete olarak sunuyor.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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