L. Doğan Tılıç: İktidara geldiğimiz gibi yaparsak iktidarda kalabiliriz der gibi…

Bir siyasi parti böyle bir plan açıklayınca insanın aklına o partinin iktidara göz diktiği geliyor. Zaten AKP de 2002’de böyle şeyler söyleyerek iktidara gelmişti. İşkenceye sıfır tolerans olacaktı, hukuk ve özgürlükler en üst düzeye taşınacaktı, hatta AB’ye girecektik…

Erdoğan, planı açıklarken, son yıllarda yapılan ne varsa saydı adeta ve bunların yapılmayacağını vaat etti. Bir kere böyle iktidara geldik, bir daha gelebiliriz der gibi… İktidara geldiğimiz gibi yaparsak iktidarda kalabiliriz der gibi…

Reklam

Şu yaşananlar ve yaşanmakta olanlar ortadayken yine alkışlarla destekleyen Batılı çevreler ve liberaller olur mu, bilemiyorum.

Balıkların hafızası ve de oltaya takılan yemin cazibesi bir daha işe yarar mı? Mevcut yasalar ve anayasa çerçevesinde mutlaka yapılması gerekenleri yapmayanlardan, hayırlı olacak yeni yasalar ve anayasa bekleyenler çıkar mı?

L. Doğan Tılıç’ın yazısı