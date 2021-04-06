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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: İktidar konuyu uzatabildiğince uzatacak

İktidar konuyu uzatabildiğince uzatacak. Emekli amirallerin ifadeye çağırılmak yerine sabahın köründe gözaltına alınmalarına bakılırsa, tartışma iktidar medyasının da köpürttüğü olağanüstü ağır koşullarda sürecek.

Emekli deniz subaylarının, üstelik de uzmanlık alanlarındaki bir konuda yaptıkları açıklamanın iktidar penceresinden gösterilen hali ‘darbe‘! Muhalefetin bir kısmına göre ise ‘gereksiz‘ bir girişim ve ‘zevzeklik.’ Bir de tavsiye var: Siyaset yapmak istiyorlarsa, ya siyasi partilere katılsınlar ya da parti kursunlar!

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Siyaset yapmayı siyasi partilerle sınırlı gören bu anlayışın, siyaset bilimiyle de demokrasiyle de uzaktan yakından ilgisi yok.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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Emekli amirallere gözaltı

Ankara başsavcılığı ‘Montrö bildirisi’nde imzası bulunan 14 emekli amiral için gözaltı kararı aldı. 10 imzacı gözaltına alındı, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapıldı.