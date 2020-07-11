L. Doğan Tılıç: Hiçbir ‘fetih’ iktidarı sağlama alacak gibi değil, yeter ki muhalefet iktidara ‘yürüyebilsin’

Ayasofya’nın cami yapılması, İslamcı-Türkçü kesimlerin duygu dünyasında, İstanbul’un sembol bir mekân üzerinden tekrar fethi olarak yankılanacak ve umulan o ki, yerel seçimi kaybeden AKP’nin olası bir seçimdeki büyük kozu olacak!

Şimdiye kadar hiçbir sağ iktidarın gerçekleştiremediği bir düşü gerçekleştirmeyi kendisini iktidarda tutacak ‘ikinci bir fetih’ olarak sunabilecek mi? Olmazsa, “Ben yapacaktım ama mahkeme izin vermedi” diyerek, yeniden düş kırıklığı yaşayacakları yatıştırabilecek mi?

Reklam

Mevcut koşullarda, hiçbir ‘fetih’ iktidarı sağlama alacak gibi değil, yeter ki muhalefet iktidara ‘yürüyebilsin’!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı