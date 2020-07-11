Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Hiçbir ‘fetih’ iktidarı sağlama alacak gibi değil, yeter ki muhalefet iktidara ‘yürüyebilsin’

Ayasofya’nın cami yapılması, İslamcı-Türkçü kesimlerin duygu dünyasında, İstanbul’un sembol bir mekân üzerinden tekrar fethi olarak yankılanacak ve umulan o ki, yerel seçimi kaybeden AKP’nin olası bir seçimdeki büyük kozu olacak!

Şimdiye kadar hiçbir sağ iktidarın gerçekleştiremediği bir düşü gerçekleştirmeyi kendisini iktidarda tutacak ‘ikinci bir fetih’ olarak sunabilecek mi? Olmazsa, “Ben yapacaktım ama mahkeme izin vermedi” diyerek, yeniden düş kırıklığı yaşayacakları yatıştırabilecek mi?

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Mevcut koşullarda, hiçbir ‘fetih’ iktidarı sağlama alacak gibi değil, yeter ki muhalefet iktidara ‘yürüyebilsin’!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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Danıştay, Ayasofya’da ibadetin yolunu açtı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada bu istemi kabul etti. Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair bakanlar kurulu iptal edildi; ibadet yolu açıldı.

Aynı yerde üç kez inşa edilen Ayasofya…

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek ibadet edilmesinin önünü açtığı Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yaptığı en büyük kilise; aynı yerde üç kez inşa edildi.

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