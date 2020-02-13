L. Doğan Tılıç: ‘Her yerde vurmanın’, on yıllar boyunca çok yerde dinlemek zorunda kalacağınız yankıları olacaktır!

Suriye’ye ve Suriye sınırımıza dair, çatışmalar ne şekilde olursa olsun derinleşip yaygınlaştıkça Hatay’ın hemen karşısına 1 milyonun üzerinde bir nüfusun yığılacağı ve bunlar içinde terörist grupların da olacağı şeklinde epey gerçekçi bir dehşet senaryosu yazılıyor. Peşaverleşme denilen bu durum on yıllar boyunca huzur bulamamak, oradan Türkiye’nin içlerine ve hatta dünyaya istikrarsızlık yayılması demek.

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Başka yollar da varken, bugün her yerde vurmanın, on yıllar boyunca çok yerde dinlemek zorunda kalacağınız yankıları olacaktır!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı