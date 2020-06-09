L. Doğan Tılıç: Her alanda sıkışan iktidar, muhalefeti dört bir yandan sıkıştırıyor

Dün iki gazeteci daha gözaltına alındı. Gerçekten gerekçe olabilecek bir şey var mıdır, bilemiyoruz. Ancak, iki gazetecinin de muhalif olduğunu biliyoruz.

Bir seçim düşünün; virüs gerekçesiyle miting, toplantı yok. Vatandaşa seslenebileceğiniz tek mecra medya. Onun yüzde 90’ının hali malum. Geriye kalanlar da sussa, ne kampanya olur ama!

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Her alanda sıkışan iktidar, muhalefeti dört bir yandan sıkıştırıyor. Sonunu getirebilecek geniş bir muhalefet ittifakı olmasın diye elinden geleni yapıyor.

Bir yandan muhalefetin kırılgan ittifak yapısını HDP’yle kanırtır ve CHP’yi hedef tahtasına oturtarak muhalefeti her fırsatta düşmanlaştırırken, öte yandan da kitlesini tutabilmek için peş peşe adımlar atıyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı