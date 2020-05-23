L. Doğan Tılıç: Güzellik dışında her şeyin talimatla olabildiği bir memleket haline geldik

Güzellik dışında her şeyin talimatla olabildiği bir memleket haline geldik.

Cumhuriyet gazetesi dün, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından “basın tarihine geçecek rekor ceza” diyerek kendilerine 35 gün ilan kesme cezası verildiğini duyuruyordu.

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Sitesinde kuruluş amacını “Resmi ilanların dağıtımında adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle hükümet ile gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamaya son vermek” olarak vurgulayan BİK, son dönemde gittikçe artan oranda hükümeti eleştiren gazetelere verdiği cezalarla dikkat çekiyor. Cumhuriyet de, “Boğaz’da kaçak var” başlığı ile Fahrettin Altun’un evi hakkında yaptıkları haber nedeniyle verilen cezada bir “talimat” olduğu kanısında.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı