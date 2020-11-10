L. Doğan Tılıç: Gemiyi ve gemicikleri hiç habere çarpmadan yüzdüren bir uzaktan kumanda…

Kendinizi bir zamanların ‘amiral gemisi’nin dümeninde sanıyorsunuz ama geminiz haber denizinde yüzerken en büyük habere değmeden, dışarıda olanı kediniz kadar merak etmeden, 10 maddede Kamala Harris’i yazıyor ve başarısını kadın olmasına, süper dans etmesine bağlayan enfes çıkarımlar yapıyorsunuz!

Gemiyi ve gemicikleri hiç habere çarpmadan yüzdüren bir uzaktan kumanda olmasaydı; haber kanallarından ya da Hürriyet, Sabah, Akşam, Yeni Şafak, Yeni Akit gibi onca gazeteden biri, bütün dünyanın konuştuğu ve Sözcü, Cumhuriyet, BirGün gibi gazetelerin manşet yaptığı ‘Albayrak’ın istifası’ haberine değerdi, değil mi!

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı