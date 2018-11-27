L. Doğan Tılıç: Gazetecisine parayla röportaj yaptıran medya, daha büyük çıkarlar için neler yapmaz?

Haklarını yememek gerek; habercilik namusu konusunda bizim ‘babalar’ pek titizler! Günlerdir kim paralı röportaj yapıyor onu tartışıyorlar!

Bu memleketin en ana/baba akım gazetesinin en meşhur röportajcısının parayla röportaj yaptığı iddia ediliyor. O reddediyor ama gazetesi ‘onlar projeydi, parayı biz alıyorduk’ mealinde açıklamayla kabul ediyor. Mevzuyu gazetenin genel yayın yönetmeninin bir davet gezisinde diğer gazetecilere söylediğine tanıklık edenler çıkıyor. “Bu ne rezillik” diye konunun üzerine atlayan pek ünlü gazetecilerin tarihlerine baksanız hediye gezilerden, o geziler sonrası yazdıkları reklam yazılardan geçilmiyor…

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Gazetecisine para ile röportaj yaptıran bir medya, daha büyük çıkarlar için neler yapmaz?

Bizim ‘anaakım’, ister böyle analım ister anmayalım, bu işte. Ve memleket bu medyayla seçime gidiyor.

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Ne demeli; yetiş ey alternatif medya!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı