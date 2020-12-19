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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: ‘Fuhuş yuvası’ öğrencilerinde ‘sadece hedonizm’ gören bir kafanın içi olabilir ancak!

‘Fuhuş yuvası’; öğrencilerinde ‘sadece hedonizm’, kaldıkları öğrenci evlerinde de ‘fuhuş’ gören bir kafanın içi olabilir ancak!

Gerçek işsizlik oranının yüzde 25 civarında olduğu ve bin bir zorlukla bitirebilirlerse de işsizler ordusu içine düşecek olan öğrencilerinde sadece hazzı ve hazcılığı gören kafa!

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2020 Türkiye’sinde, üniversite mezunu olup da herhangi bir işte çalışmayanların, çalışamayanların sayısı 1 milyon 350 bine ulaşmışken, o üniversiteleri bitirmek için çırpınan öğrencilerin ezici çoğunluğunu, zevk safa peşinde koşan, sadece haz veren şeylerin peşinde ve bu yüzden de fuhuş yapanlar olarak gören kafa!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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