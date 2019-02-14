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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Erdoğan, geçen haziranda emeklilerden kuyrukları gençlere anlatmalarını istemişti

Üç gündür, nereye baksanız, tanzim satışlar önünde ucuza domates-biber-patlıcan alan vatandaşların mutluluğu anlatılıyor. İki şehrin birkaç noktasının hikayesi bütün Türkiye’ye yayılsın diye canhıraş çabalıyor muhabirler.

Erdoğan, geçen yıl Haziran’da, Saray’da emeklilere verilen bir iftar yemeğinde, emeklilerin milletin hafızası olduğunu vurgulayarak; 60’lı, 70’li, 80’li ve 90’lı yıllardaki yoksulluğu, krizi, kuyrukları gençlere anlatmalarını istemişti.

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‘Hafıza’ olmak medyanın da işidir; bugün domates-biber-patlıcan kuyruklarında saatlerce bekleyen vatandaşların haberini yapanlar, asgari gazetecilik formasyonuna sahip olsalar, Erdoğan’ın eski ‘kuyruk’lu nutuklarını da anımsatır, kuyruklarda isyan eden birkaç vatandaşı da konuştururlardı.

Medya öylesi bir düşüşte ki, dip sandığımız bir yerin dip olmadığını anlamak için bazen dakikalar yeterli olabiliyor.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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