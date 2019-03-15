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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Ekonomik kriz AKP tabanını teğet geçmedi

Taksici esnafından, Zaman gazetesinin bayrak gibi taşındığı ilk günlerden bu yana tanıdığım ve hep tatlı tatlı atıştığımız bir AKP’li Cemil. … “Ekonomik krizi yönetemedi” dedi, asla toz kondurmadığı Reis için. “Millet gerçekten perişan. Bir tepki var. Ankara’da Mansur’u değil, Fethi Yaşar’ı da gösterse kazanırdı CHP. Adamı MHP’lisi de seviyor, AKP’lisi de; demek iyi işler yapmış.” Hala Reis’e oy verecek olsa da, Cemil’in bunları söylemesi onun iç dünyasında büyük bir değişikliğe işaret ediyor ve ekonomik krizin AKP tabanını da teğet falan geçmediğinin, bekâ satışının o tabanda bile alıcısının olmadığının göstergesi.

Adana’dan bir okur; Erdoğan’ın Adana mitingine katılımın az olduğunu belirterek; “Belediyemizin metro yatırımındaki borcundan dolayı sıkıntıda olduğunu her Adanalı bilir. Önceki konuşmalarında da Ulaştırma Bakanlığı’na devir sözü vermişti, ama olmadı. Şimdi yine aynı konuda söz verildi. Halk neyin yapılıp neyin yapılmadığını bildiğinden, artık AKP ve Erdoğan’a eski ilgi yok.”, mesajı atmıştı. 

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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