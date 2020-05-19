L. Doğan Tılıç: Düzenlerin içine eden bir gençlik yok, gençliğin içine eden düzenler var!

Dünyanın çoğunda, genç olmak demek; işsizlik demek, suç ve şiddet demek; belirsiz ve güvencesiz bir gelecek, yoksulluk demek, çetelere sığınmak veya aşırılıkçı/köktendinci gruplar içinde bir gelecek aramak demek, salgınların getirdiği sağlık sorunlarıyla boğuşmak demek ve en acısı yakın bir gelecekte işlerin daha iyi olacağına dair bir işaret görememek demek…

Nutuklar farklı olsa da, genç olmak demek; yaşlı yöneticilerce görmezden gelinmek veya sorun olarak görülmek, ve yaşlı yöneticilerin bazen ‘dindar ve kindar bir nesil’ olarak format atmayı düşündükleri formatsız bir nesil olarak görülmek demek… Oysa, düzenlerin içine eden bir gençlik yok, gençliğin içine eden düzenler var!

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı