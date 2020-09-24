L. Doğan Tılıç: Durumu ‘Sert yaptık, masaya geldiler’ diye sunacak bol miktarda kanalı var

İktidar dış politikada uzun süre ‘sert yaptık’tan sonra, birkaç gündür yumuşak mesajlar vermeye başladı. Diplomasi trafiği hızlandı. Fransa’yla, Yunanistan’la, Mısır’la diyalog kapıları aralanıyor. Oruç Reis’in ‘bakım için’ limana çekilmesi AKP ve MHP tabanında burukluk yaratsa da ‘diplomasiye fırsat tanınması’ iyi bir şey.

“Asla görüşmeyiz” denilenlerle yarın görüşmeler başladığında, durumu “Sert yaptık, masaya geldiler” diye sunacak bol miktarda kanalı olduğu için, iktidarın tabandaki burukluğu fazla dert etmesi gerekmez!

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı