L. Doğan Tılıç: Dürdane ablanın geri adım attığı yok… Sözünün arkasında duruyor

İstanbul’da bir pazar yerinde, iktidarı eleştiren 63 yaşındaki Dürdane Özselgin’in hikayesini duymuşsunuz. AKP propagandası yapanlara “Yediler, yediler doymadılar” dediği için, misafir kaldığı evden polis tarafından alınan, geceyi soğut nezarethanede geçiren, yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılan vatandaş…

Bir partiyi övmenin, övene onu eleştireni gözaltına aldırma kudreti verdiği bir memleket olduk, ama Dürdane ablanın geri adım attığı yok… Sözünün arkasında duruyor ve konuşmaya devam edecek; söylediğinde yanlış olan, suç olan hiçbir şey de yok.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı