L. Doğan Tılıç: Dünyada bu telefonsuzluk yüzünden bin bir fesat dönüyor

Ancak, bu telefon işi can sıkıcı. Hayır, benim için değil ama yüksek yerler için can sıkıcı…

Öyle ya, 2011 Aralık ayında ameliyat sonrası İstanbul Kısıklı’daki evinde nekahat dönemini geçiren Başbakan Erdoğan’ı ziyaret et, dünyanın ve bölgenin meselelerini konuş, o da sen de devletlerinizin bir numarasıyken bir telefonu esirge!

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Her ne kadar, Saray’dan “Sorun değil, biz muhataplarımızla temas kurduk” açıklamaları yapılsa da, dünyada bu telefonsuzluk yüzünden bin bir fesat dönüyor. “Erdoğan, Biden tarafından sürekli görmezden geliniyor ve onun ilgisini çekmek için çaresiz gözüküyor” şeklinde analizler yazan, “Aramak için Halk Bankası davası sonucunu bekliyor” diyen ecnebiler var. Ağızları torba değil ki!

Beyaz Saray sözcüsü de ‘çok açıklayıcı‘ bir açıklama yapıp; “Biden, bir noktada Erdoğan ile de görüşecektir” dedi. İşte Erdoğan; Bloomberg’e yazıp “Suriye’de birlikte çalışalım” dedi.

O nokta bu nokta değilse nedir, bilmiyoruz.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı