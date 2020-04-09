L. Doğan Tılıç: Demokrasimiz üzerine modelleme yapılsa, tablo Covid-19’dan daha öldürücü çıkacaktır

Anlaşılan sadece uzman hekimlerden oluşan Bilim Kurulu’ndan gelen önerilerin salgına karşı yapılacakların yalnızca bir ayağını oluşturabildiği kavrandı ki, bir de; ‘süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, birey olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak’ Toplum Bilimleri Kurulu oluşturulmasına karar verildi.

Toplum bilimleri netameli bir konudur; siyaset ve ideolojiyle ilişkisi çok daha açık olduğundan zülfü yâre dokunmadan iki çift laf etmek ip cambazlığından zordur.

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Her öneri ve fikir söylensin de, onlardan eleştirel olanları nasıl karşılayacaksınız?

Öyle çok şey var ki bu sorular listesine eklenecek, demokrasimiz üzerine bir modelleme yapılsa, tablo COVID-19’dan çok daha öldürücü çıkacaktır!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı