L. Doğan Tılıç: Demokrasiden yana bir mücadelenin karşısında durmaya, AKP ve yalan medyasının gücü yetmez!

23 Haziran’a doğru giderken İstanbul’u oyların sayılmasından ibaret bir seçim olarak görmeyen muhalefet cephesi genişliyor. Ortak paydası ‘demokrasi’ olan bir muhalefet oluştuğunda, oylar nasıl sayılırsa sayılsın, mücadele 23 Haziran sonrası da devam edecek demektir.

Etmelidir! Tünelin sonunda bir ışık ancak böyle görülebilir!

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Meseleyi 23 Haziran’dan ibaret görmeyen ve yalnızca neye karşı olduğundan değil ne istediğinden (demokrasi) yana olan bir mücadelenin karşısında durmaya, AKP+MHP+bağzıları ve onların yalan medyasının gücü yetmez!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı