L. Doğan Tılıç: Demiri soğutmak için bir fırsattı!

Kızgın demir, söz gelimi; altındaki ateşi harlayıp durmazsanız, ateşten alıp öylece bıraksanız, kendi kendine soğur.

Kılıçdaroğlu’nun Akkuzulu köyünde karşı karşıya kaldığı linç girişimi, içinden demiri soğutmaya dönük ‘hayır’ çıkarılacak bir ‘şer’ olabilirdi.

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“Ama, fakat, aslında…” demeden herkes saldırıya karşı çıkabilir; son derece sıradan insani bir davranış olarak ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunabilirdi.

Birçok parti lideri bunu yaptı; Saadet Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti liderleri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etiler. Sağdan soldan pek çok parti ‘geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler.

Demiri soğutmak için bir fırsattı!

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Ancak, demiri soğutma zamanı diyen Erdoğan, aradan 24 saat geçtikten sonra attığı tweetin ardından, ilan ettiği zamana ters mesajlar verdi.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı