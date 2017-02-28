Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

L. Doğan Tılıç: ‘Darbe-savarlıktan’ ‘Darbe-severliğe’ bir Hande Fırat savrulması yaratılabiliyor

15 Temmuz’da darbeyi önlemedeki rolü nedeniyle ‘demokrasi kahramanı’ ilan edilip ödüller verilen gazetecinin, şimdi o ödülleri veren çevreler tarafından hedef alınması saçma bir durum.

İktidar saldırı ve baskılarını hep kurbanlar vererek savuşturmaya çalışan Hürriyet, daha yeni ‘Hayırcı’ çalışanlarını kovduktan sonra, en ‘dokunulmaz’ ismi üzerinden gelen bu saldırıya şaşırmış olmalı. Şimdilik, saldırıyı açıklamalar ve AKP’li bakan ziyaretlerinin fotoğraflarıyla savuşturmaya çalışıyor.

Bizde olup bitenleri de görüyorsunuz. ‘Darbe-savarlıktan’ ‘Darbe-severliğe’ bir Hande Fırat savrulması yaratılabiliyor. Bizim ‘ana akım’ olarak algılanmaktan çoktan çıkmış ve ‘hükümet yanlısı’ diye tanımlanan gazete ve televizyonların çoğu, onlarla bütünüyle aynı çizgiye gelmemiş bir yayın organı olduğu sürece açığa düşüp etkisizleşiyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

SON HABERLER

Merkel’den gazeteci Yücel’in tutuklanmasına ilk yorum: Hayal kırıklığına uğradık

  Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘hayal kırıklığına uğratıcı’ ve ‘orantısız’ olarak değerlendirdi. Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...