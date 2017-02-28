L. Doğan Tılıç: ‘Darbe-savarlıktan’ ‘Darbe-severliğe’ bir Hande Fırat savrulması yaratılabiliyor

15 Temmuz’da darbeyi önlemedeki rolü nedeniyle ‘demokrasi kahramanı’ ilan edilip ödüller verilen gazetecinin, şimdi o ödülleri veren çevreler tarafından hedef alınması saçma bir durum.

İktidar saldırı ve baskılarını hep kurbanlar vererek savuşturmaya çalışan Hürriyet, daha yeni ‘Hayırcı’ çalışanlarını kovduktan sonra, en ‘dokunulmaz’ ismi üzerinden gelen bu saldırıya şaşırmış olmalı. Şimdilik, saldırıyı açıklamalar ve AKP’li bakan ziyaretlerinin fotoğraflarıyla savuşturmaya çalışıyor.

Bizde olup bitenleri de görüyorsunuz. ‘Darbe-savarlıktan’ ‘Darbe-severliğe’ bir Hande Fırat savrulması yaratılabiliyor. Bizim ‘ana akım’ olarak algılanmaktan çoktan çıkmış ve ‘hükümet yanlısı’ diye tanımlanan gazete ve televizyonların çoğu, onlarla bütünüyle aynı çizgiye gelmemiş bir yayın organı olduğu sürece açığa düşüp etkisizleşiyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı