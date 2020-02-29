L. Doğan Tılıç: Daha fazla ana kuzusu ölmeden kördüğümü çözecek yol bulunur mu

Suriye’de yanlış iliklenen ilk düğmenin getirdiği bir noktadayız ve o ilk düğme çözülüp doğru bağlanmadıkça yanlışlar da devam edecek.

Herkes Türk askerlerini vuranın Rusya olduğunu söylerken, Türkiye ilk andan itibaren ‘rejim‘i suçladı. Nihayet, Moskova’dan yapılan açıklamada da, Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği, Türkiye’nin kayıplarının olduğu anlaşılınca ateşin kesilmesi için önlem alındığı belirtildi. Putin ve Erdoğan da görüştü!

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Bunlar, Rusya ve Türkiye’ye, olanlardan sonra hala masaya oturabilme kapısı aralıyor. O kapı açılır ve daha fazla ana kuzusu ölmeden mevcut kördüğümü çözecek bir yol bulunur mu, bilemiyorum. Tersini ise düşünmek bile istemiyorum!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı