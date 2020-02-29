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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Daha fazla ana kuzusu ölmeden kördüğümü çözecek yol bulunur mu

Suriye’de yanlış iliklenen ilk düğmenin getirdiği bir noktadayız ve o ilk düğme çözülüp doğru bağlanmadıkça yanlışlar da devam edecek.

Herkes Türk askerlerini vuranın Rusya olduğunu söylerken, Türkiye ilk andan itibaren ‘rejim‘i suçladı. Nihayet, Moskova’dan yapılan açıklamada da, Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye Rus uçaklarının saldırı düzenlemediği, Türkiye’nin kayıplarının olduğu anlaşılınca ateşin kesilmesi için önlem alındığı belirtildi. Putin ve Erdoğan da görüştü!

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Bunlar, Rusya ve Türkiye’ye, olanlardan sonra hala masaya oturabilme kapısı aralıyor. O kapı açılır ve daha fazla ana kuzusu ölmeden mevcut kördüğümü çözecek bir yol bulunur mu, bilemiyorum. Tersini ise düşünmek bile istemiyorum!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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FAZ: Putin’in iki amacı var, Türkiye’ye boyun eğdirmek ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırmak

Almanya’da yayınlanan Frankfurter Allgemeine (FAZ) gazetesinde, Türk askerlerine yönelik saldırı sonrasında İdlib’deki durumu değerlendirdiği bir yazı kaleme alan Rainer Hermann, ‘Türkiye’nin İdlib’deki savaşın sonucu olarak NATO’nun yararlarını yeniden keşfettiğini’ savundu. Hermann, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, iki amacı olduğunu öne sürdü: Türkiye’ye boyun eğdirmek ve Avrupa’yı istikrarsızlaştırmak.

‘Provokatif’ İdlib paylaşımlarına soruşturma

Ankara başsavcılığı, İdlib saldırısında hayatını kaybeden askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden ‘provokatif amaçlı’ ve ‘gerçeğe aykırı’ yayınlandığı belirtilen paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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