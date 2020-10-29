L. Doğan Tılıç: Cumhuriyet, en parlak gençlerin ‘yeni hayat müjdesi’ni başka ülkelerde aradığı bir yer oldu

Cumhuriyeti; “asıl olarak kimsesizlerin kimsesi” diye tarif ettiği söylenen Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.” demişti.

O güvenlik duygusu yok şimdi. En yoksul günlerinde en yoksul çocuklarını okutabilen cumhuriyet, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olduğunun ilan edildiği bu günlerde, sadece parası olanın okuyabildiği, ‘fakir’lerin iyi okulları hayal bile edemeyip tarikat-cemaat kurumlarına terkedildiği, en parlak gençlerin ‘yeni hayat müjdesi’ni başka ülkelerde aradığı bir yer oldu.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı