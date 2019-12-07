L. Doğan Tılıç: Cinayetleri tartışalım ama ‘idam olsaydı yaşardı’ gibi temelsiz çözümler önererek değil

Başlıktaki üç sözcüğün ardından şu üç sözcüğü yazmıştı A. Hakan: “…Ceren yaşıyor olacaktı.” Bu, Hakan’ın “Ceren’in kalbine bıçak saplanırken mırıldandığı” cümlelerin ilkiymiş.

O önce “mırıldanmış” ve ardından çözüm olmadığını anımsamış, ama idamın haykırılarak talep edildiğine, mitinglerde öfkeli kalabalıklara “çözüm” olarak vaat edildiğine öyle sık tanık oluyoruz ki…

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Dünya genelinde yapılan pek çok araştırma idam cezasının cinayetleri azaltmadığını, idam cezası ile cinayetler arasında bir ilişki kurulamayacağını, tersine idam cezasını kaldıran ülkelerde cinayet oranlarının düştüğü gösteriyor…

Bu vahşi cinayetleri, kadınların patır patır öldürülmesini tartışalım, ama kestirmeden “İdam cezası olsa yaşarlardı” gibi temelsiz çözümler önererek değil.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı