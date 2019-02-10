L.Doğan Tılıç: CHP’nin diğer adaylarını tartışmak Alper Taş’ın meselesi olmaz

PM’de adaylığı oy birliği ile kabul edilen A. Taş ve PM’ye getirilse adaylığı asla kabul edilemeyecekken aday yapılan Bucak… İkisi de CHP’den adaylar!

A. Taş’ın açıklamalarından; adaylığı bir yerden “başkan olmak için” kabul etmediğini, garanti bir yer önerilseydi reddedeceğini, teklifin şahsına değil bir anlayışa geldiğini ve o anlayışın kampanya boyunca özgürce kendini ifade etmesi konusunda CHP ile anlaştıklarını öğreniyoruz.



Çerçeve bu olunca; CHP’nin diğer adaylarını tartışmak A. Taş’ın meselesi olmaz.



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O ve onunla birlikte elini taşın altında koyanlar; siyasete ilkelerin ve ahlakın hakim olması, vatandaşların dikkatini sola çekecek bir başarı öyküsünün yaratılması, yönünü sağa dönen sosyal demokratların soldan giderek de kazanılabileceğini görmeleri ve hatta bir daha Bucakları düşünememeleri için de Beyoğlu’nda başarıya mecburlar!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı