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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Cezaevinde 743 çocuk, 2 milyon çocuk işçi… Türkiye tablosu

Dünya Çocuk Hakları Günü’ydü dün. Kendimi, kendi çocuklarımı düşünmenin bencilliğinde yakaladım. Özlemle buğulandı gözlerim.

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İstatistiğe “devletbilimi” de derler; iktidarlar olumsuzlukları küçültüp olumlulukları büyütür. Emniyete göre, yüzde 55’i göçmen olan 237 çocuk kayıp Türkiye’de.

Kaybetseydim sizi, yaşayamazdım. Çocuklarını kaybeden devlet de yaşadığını söylemesin!

Cezaevlerinde 743 çocuğumuz varmış, 0-6 yaşında, anneleriyle birlikte kalan. 18 bin 623 çocuğumuz cinsel istismara uğramış. 2 milyonun üzerinde çocuk, işçi! 2013’ten 2018’in ilk 5 ayına kadar onlardan 319’u iş cinayetlerinde öldürülmüş! Evliliklerin yüzde 3,8’inin kız çocuklarıyla yapıldığı bir ülkeyiz ve her 100 bin çocuğumuzdan 1,598’i suça sürükleniyor.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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