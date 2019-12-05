L. Doğan Tılıç: Çevre duyarlılığı siyasal örgütlenmelerin üzerine çıkan bir boyuta yükseldi

Türkiye’de çevre duyarlılığı ve mücadelesi bütün siyasal örgütlenmelerin üzerine çıkan bir boyuta yükseldi, toplumsal muhalefetin motoru haline geldi. Siyasetin bu duyarlılıktan kaynaklanan baskılara direnmesi zorlaştı.

Yani; bu filtreler konusunda da, siyasal maliyetinin ağır olacağını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, son anda genel başkanı olduğu partinin attığı adıma karşı çıkmaya karar vermiş olabilir.

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Termik santralların bacalarından çevreye zehir salındığı ve bunun ölümcül sonuçları olduğu konusunda meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları güçlü bir duyarlılık yaratmıştı.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı