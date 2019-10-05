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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Çelik’in yüzde 40 önerisine kapı kapanmış gibi oldu ama siz bakmayın

Yakın dönemde kamuoyu anketi yapan 6 farklı şirketin verilerinin ortalaması Cumhur İttifakı’nın oy oranının yüzde 50’nin altına düşerek 47,8 seviyesine geldiğini söylüyordu. O şirketlerden kimileri AKP oylarını yüzde 29.9 olarak ölçerken kimisi de yüzde 37.5 olarak ölçüyor.

Siz köşeyi okurken, AKP Kızılcahamam’da oturmuş bunları tartışıyor olacak. Mucidi oldukları Türk tipi başkanlığın aksadığı yönler neler? Sistem nasıl revize edilebilir?

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Kızılcahamam’a gidilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Devlet Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapmış ve de AKP’nin “akil adam”larından olan Faruk Çelik’in yüzde 40 önerisine kapıyı kapatır gibi oldu ama, siz bakmayın.

AKP iktidarı boyunca “asla olmaz” denilen şeyleri oldurma yöntemi bu “aç kapa yöntemi”ydi. Biri bir taş atar, başkaları çıkarır gibi yapar, derken…

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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