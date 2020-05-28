L. Doğan Tılıç: Çanlar şimdi bizim için çok daha şiddetli çalıyor

Kuşkusuz, insan sağlığını tehdit eden bir virüse karşı bilimsel temelde alınması gereken önlemlere sırtımızı dönmek gibi bir budalalık yapmayacağız. Ancak, o önlemlerin bizi insanlığımızdan uzaklaştıracak bir noktaya varması gibi çok daha büyük bir budalalığa da düşmeyeceğiz.

John Donne’un 400 küsur yıl önce dediği gibi; hiçbirimiz bir ada değiliz tek başımıza, bütün ya da insan da değiliz.

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Ve çanlar şimdi bizim için çok daha şiddetli çalıyor!

Ya dünyanın yeni koşulları içinde daha çok, çok daha fazla temas etmenin yollarını bulacağız ve insan kalacağız ya da insanlığımızdan olacağız. Ya ‘yeni normal’ denilen ucubenin, paylaşımcı, dayanışmacı, kamucu, komünal toplumsal formlara dönüşmesi için çabalayıp insan olarak varlığımızı sürdüreceğiz ya da bizi insanlığımızdan edecek dehşet senaryolarının gerçekleşmesini öylece seyredeceğiz.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı