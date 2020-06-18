L. Doğan Tılıç: Çanlar en çok söz hakkı verilmeyenler için çalar

Habertürk’teki bir tartışma programında; ne zamandır HDP tartışılırken hiçbir kanalın yasal bir parti olan HDP’ye söz hakkı vermediği söylenince, sunucunun kendisi de inanmayarak, bir nebze gazeteciliğe bulaşmış herkesin yüreğini sızlatacak bir açıklama yaptı: “Burası bir kamu televizyonu değil. Özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir.”

Oysa, artık çoktan eskimiş olan ‘yüzde 50-50 gazeteciliği’, ‘objektiflik’, ‘tarafsızlık’ tam da o özel sektörle ortaya çıkmış bir şeydi. Batı gazeteciliği, bir meselenin mutlaka her iki tarafına da söz hakkı verilmesi gerektiğini yıllarca kutsal bir ilke olarak savundu durdu.

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Sonra, yine Batı’dan, gazeteci denilince aklıma ilk gelen R. Fisk gibi isimler, bunun gazetecilik olmadığını, köle gemisi kaptanıyla gemideki kölelere; bir Nazi kampı subayıyla kurbanlara aynı oranda söz hakkı verilemeyeceğini söylediler: “Gazetecilik tarafsız ve önyargısız olmayı gerektirir, ama acı çekenlerin safında!” dediler.

Çanlar en çok acı çeken insanlar; işsizler, yoksullar, açlar, söz hakkı verilmeyenler için çalar. Hadi yine siz karar verin; nerede onların safındaki gazetecilik?

L. Doğan Tılıç’ın yazısı