L. Doğan Tılıç: Bu koşullara rağmen, 50+1’le kazanırlarsa sevinecek mi Hayırcılar?

Başbakan; “Evet için kritik bir durum görmüyorum. 50 artı 1 yeterlidir” dedi ya, bence böyle bir Anayasa değişikliğine ‘+ 1’le de olsa onay alanlar ne kadar sevinse yeridir.

Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı; keyfiliğe kapı aralayan; çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını iki dudak arasından çıkacak bir kararnameyle tırpanlayabilecek; sür git olağanüstü hal ile yönetime yol açabilecek bir gelişmeye kim evet diyebilir?

Buna onay almak zor! O yüzden Evet cephesi zorluyor da zorluyor.

Hangi şehri baştan sona dolaşsanız, Evet afişlerinden, Evet’le dolu billboardlardan geçilmiyor. Ara ki bir HAYIR bulasın!

Bu koşullarda bile, Başbakan’a göre, 50+1’le çıkan sonucu herkesin öpüp başına koyması gerekiyor.

Peki, bu koşullara rağmen, 50+1’le kazanırlarsa sevinecek mi Hayırcılar?

L. Doğan Tılıç’ın yazısı