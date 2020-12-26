L. Doğan Tılıç: Bu, gerektiğinde onların da başvurabileceği bir AİHM’nin yok olması demek

“Taraflar, bu sözleşme gereğince AİHM kararlarına uymakla ve bu kararları uygulamakla yükümlüdür” diyen bir sözleşmenin altına devlet olarak imza atmış ve anayasanıza da “AİHM kararlarıyla Türkiye’deki yasalar çelişirse AİHM kararlarına öncelik verilir…” yazmışsanız, artık AİHM kararlarının sizi bağlayacağı yasal/anayasal bir ‘müşterek‘ olmuştur.

Sözleşmeye imza atan devletin yöneticileri, o mahkeme “Selahattin Demirtaş salıverilmeli” dediğinde, bu “karar bizi bağlamaz” diyorsa, imzasıyla ‘müşterek‘ haline getirdiği bir değerden/kurumdan da vazgeçer! Bu, gerektiğinde onların da başvurabileceği bir AİHM’nin yok olması demektir.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı