L. Doğan Tılıç: Böylesi tartışma herhangi bir Amerikan vatandaşının fikrini değiştirmiş olamaz

Sabah 04.00’te kalkmak dışında M.Ali maçıyla kurulabilecek tek benzerlik şuydu: Maç öncesi mutlaka Ali’nin kazanacağını düşünürdüm ve yanıltmazdı; Trump-Biden düellosu öncesinde de tartışmadan bir şey çıkmayacağını düşünüyordum, ki onlar da yanıltmadı.

Dün göz attığım dünya medyasındaki değerlendirmelerinin tümü de tartışmanın ‘seviyesiz’liğinde anlaşmıştı. ABD gazetelerindeki yorumlardan birinde; “Bu damarlarınıza çamaşır suyu enjekte ettiğinizde görebileceğiniz türden bir tartışma” deniyordu. CNN “Tümüyle berbat tartışma” derken, BBC “Tarihteki en kaotik ve kindar Beyaz Saray tartışması”, Alman ZDF de “ABD’deki TV düellosu siyasi kültürün dibi” demişti.

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Böylesi bir tartışmanın herhangi bir Amerikan vatandaşının fikrini değiştirmiş olabileceğini de sanmıyorum.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı