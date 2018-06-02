L. Doğan Tılıç: Biraz utanç olsa; ‘Diploma cumhurbaşkanlığının şartı, ben neden sormuyorum?’ diye kendisiyle yüzleşmeli!

Son günlerde, İnce’nin tartışma programlarında yaptığı iyi bir iş de bu gazetecilerden bazılarına ayna tutuyor olması. O aynada iktidar kirlenmesi o kadar net görünüyor ki.

Bazen yüzlerin renkten renge girişi karşısında, “Ya” diyorum kendi kendime, “Acaba derinlerde bir yerde biraz utanç kırıntısı kalmış olabilir mi?”

Sonra, bir başka iktidar durumunda yine aynı “gazeteciler”in, malum becerileri sayesinde “kıymetli” olabildikleri geliyor aklıma. Utanca dair umudum azalıyor.

Bir “gazeteci”, gazetecinin kamuoyu adına soru sorma hakkı ve yetkisini İnce’ye ısrarla “Neden Erdoğan’a diplomasını soruyorsunuz?” diyerek kullanıyor.

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Biraz utanç olsa; “Diploma cumhurbaşkanlığının şartı, ben neden sormuyorum?” diye kendisiyle yüzleşmeli!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı