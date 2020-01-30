Diken

Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Bir sonraki depreme kadar her şeyi unutacak mıyız?

Yarın kaldırılacak enkaz kalmayıp, yetkililerin günlük basın toplantıları da sonlandığında, çadırlardan mutluluk haberleri çıkarmaya zorlanan muhabirler de birer ikişer çekilecek ve biz ardında enkazlar bırakan bir sonraki depreme kadar her şeyi unutacak mıyız?

Üstelik, Doğu’dan Batı’ya memleketin her yeri her gün sallanır ve depremin en şiddetlisi beklenen İstanbul tabut olmaya aday evlerle doluyken!

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Böylesi büyük felaketlerde, gazetecilik açısından doğru yöntem; neye dikkat çekmek istiyorsak onu en net biçimde göstermek için açıyı daraltıp bir noktaya odaklanmak, konuyu somut insan hikâyeleri ile işlemektir.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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Erdoğan: Deprem vergileri hangi amaç için toplandıysa onun için harcandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Ocak Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kamuoyunda tartışılan ‘deprem vergilerinin akıbeti’ hakkında, “Hangi amaç için toplanmışsa bugüne kadar o gaye için harcandı. Onun dışında bir yere harcama tavrı içinde olmadık, olmayız” dedi.

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