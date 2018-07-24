L. Doğan Tılıç: Berberoğlu, kendini tümüyle kapatıyor

ODTÜ’lü öğrencileri biliyorsunuz; yıllar önce bu ülkenin bir mahkemesinin suç unsuru bulmadığı bir karikatürü pankart yapıp mezuniyet töreninde taşıdılar diye suçlu ilan edilip hapsedildiler.

Ve ismini anamadıklarım, sayamadıklarım; yazdıkları, söyledikleri, muhalefet ettikleri için hapsedilen ama yukarıdakiler kadar da sahip çıkanı olmayan mahpuslar…

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İçerideki insanın en fazla ihtiyaç duyduğu şey, dışarıda tutabileceği bir eldir. O hali de bu hali de memleketin, ne hale soktuysa hapistekileri; kendine uzanan epey el olmasına karşın, elini çekiyor Berberoğlu. Kendini tümüyle kapatıyor.

CHP, ve dışarıdaki herkes aslında, hukuksuzluğun ve tek adam rejiminin hapsettiklerine ellerini uzatmak adına bir şey yaparlarsa iyi bir şey yapmış olurlar. Sadece hapistekiler için değil, kendileri için de.

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Eylem, hele bir de kısır liderlik tartışmasının ötesine geçip nasıl bir siyaset ve nasıl bir siyasi çizgi tartışmasıyla el ele giderse, sizi düştüğünüz yerden kaldırır, toparlar.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı