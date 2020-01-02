L. Doğan Tılıç: Başkanlık sistemi bıçak sırtında olacak 2020’de

Yeni yılın ilk gününde yazılan, ilk yazı bu. Karamsar olmamalı!

Yeni yıl yeni vergilerle geldi zaten, zamlar geçen yıldan beri hep geliyor. İşsizlik ve enflasyon, “geriliyor” diyen bakanların göremedikleri şekilde can alarak ilerliyor. Öyle ilerliyor ki, siyanür bulan siyanürle, bulamayan ne bulursa onunla göçüp gidiyor bu diyarlardan.

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Hukuk hak getire… Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve birçok gazeteci neden hâlâ içeride, hangi akıl Sözcü yazarlarını “FETÖ’ye yardım”dan mahkûm eder, anlamak mümkün değil.

Güya karamsar olmayacaktı ilk yazı…

Ama yok, karamsarlık saymayın bunları, durum tespiti karamsarlık değildir. Durum ne kadar karamsarlık arz ediyorsa, eylemde o kadar iyimser olmak lazım. Eylemde iyimser olunca da, gün ışımaya başlar mutlaka!

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Karamsarlık demişken, bir de iktidar penceresinden bakın… Altındaki zeminin kaydığını görüyor ve istesek de istemesek de yapma ısrarı biraz da bundan.

2020’de bayağı bir seçim de konuşacağız; işte buraya yazıyorum. Erken seçim iktidarın sıkışmışlığında akla gelen şeylerden biri olacak. AKP içinden çıkan partilerin yapıp yapamadıklarının derdine yanacak, saflarını sıklaştırmak için uğraşıp duracak.

Başkanlık sistemi bıçak sırtında olacak 2020’de; Türkiye böyle devam diyenlerle, tam olarak nasıl olması gerektiği konusunda netleşemeseler de başkanlıktan vazgeçip parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin ittifak ve mücadelelerine sahne olacak.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı