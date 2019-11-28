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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Başkan zorda, erken seçim geliyor

Dün Y. Aydın “Erken seçim mi geliyor?” diye sormuştu ama başlıktaki bu sorunun yazısı içindeki yanıtı net bir “Evet”di. Tarih de vermişti; normal koşullarda 2023’te yapılacak seçim için, Kasım 2020 ya da Nisan 2021 konuşuluyormuş!

Farklı partilerden “kaynaklarım” kesin bir tarih vermese de, hemen hepsi erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. “Her yere yakın çok güvenilir kaynağım”, eleştirel aklım da bir eken seçimin yüzde 100 olduğuna dair iddiaya girmeye hazır.

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Başkan’ın zorda olduğunun en önemli kanıtı iyiden iyiye öne çıkmaya başlayan erken seçim tartışması. Başkan, buradan kastettiğim bir kişiden çok sistemin kendisi, zorda olmasa 2023’e kadar devam edecek saltanatın üzerinde bu denli yoğun söylentiler dolaşmazdı.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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