L. Doğan Tılıç: Artık istediğiniz kadar susun bir öğretmenin başının gövdesinden koparılması karşısında!

Artık istediğiniz kadar protesto edin Macron’u! İstediğiniz kadar susun bir öğretmenin başının gövdesinden koparılması karşısında! İstediğiniz kadar bir dini inançla terörün yan yana getirilemeyeceğini söyleyin!

Eylem sözcüklerden daha yüksek sesle konuşuyor…

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Nefret söyleminin önünü alamaz, ifade özgürlüğünü tereddütsüz savunamazsak, hangi taraftan olduğu hiç önemli değil, daha çok başın gövdeden ayrıldığına tanıklık etmek zorunda kalacağız. Şiddete çağıran ‘imam’ın veya eşcinsellere saldıran Polonyalı Katolik papazın nefret söylemine aynı samimiyetle karşı çıkmadıkça barış içinde birarada yaşadığımız bir dünya olmayacak.

‘Müslümanlarla hesaplaşılmasına’ karşı çıkarken ‘ifade özgürlüğüyle hesaplaşılmasına’ karşı çıkmamın sonu, kafaların kesildiği bir dünyaya mahkûm olmaktır!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı