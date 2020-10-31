L. Doğan Tılıç: AKP’nin yıllardır anlattığı hikaye korku masalına dönüşmeye başladı

AKP’nin yıllardır anlattığı hikâye kendi içinden tersine döndürülmeye ve gerçeklere çarptıkça dökülüp masala dönüşmeye başladı. Ne zamandır anlattıkları; kötü kararlarla örülü, yaratıcılıktan uzak, hoşgörüsüz, insanları diken üzerinde tutan bir korku masalı sadece.

Muhalefeti iktidara taşıyacak şey ise; cesaretle sokakta, hayatın içinde, insanların hayatlarına dokunup onları değiştirerek yaratılan gerçek hikâyelerinin olması.

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Kimsesizlerin kimsesi, eşit ve özgür vatandaşların demokratik bir cumhuriyeti için, soldan hikâyeler yaratmak ve kendi hikâyelerimizi anlatmak zorundayız.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı