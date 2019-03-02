L. Doğan Tılıç: AKP’nin baş ağrısı daha da şiddetlenecek

Bu basın özgürlüğü meselesi, ucu yabancı gazetecilerin akreditasyonuna, akreditasyonlar da ‘belki yenilenebilir ya da yenilenmez’ noktasına geldiğinden beri iktidarın başını ağrıtan bir konuya dönüştü. Önümüzdeki günlerde, iktidarını pekiştirmesinde Batı’nın ve AB’nin desteğinin önemli rolü olan AKP’nin bu baş ağrısı daha da şiddetlenecek.



Katainen’in; misafir olduğu bir yerde, ev sahibinin gözünün içine bakarak; ev sahibini demokrasi, özgürlükler, basın ve ifade özgürlüğü açısından özürlü ilan etmesi ve bu alanlarda ilerleme olmadan başka alanlarda da pek ilerleme olamayacağını söylemesi, Albayrak’ın sırtından soğuk terler akıttı mı bilmiyorum, ama bu memleketin bir evladı olarak beni utandırdı! O AB ki, iktidarının ilk yıllarında AKP’yi, tam da bu alanlarda yaptıklarını sayarak övgülere boğuyordu.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı

