L. Doğan Tılıç: AKP ve Erdoğan demiri soğutucu bir dil kurmakta epey zorlanacaktır

AKP ve Erdoğan demiri soğutucu bir dil kurmakta epey zorlanacaktır ama İmamoğlu, koltuk sahibi olduktan sonra da kampanyadaki dili kullanmaya devam edeceğini gösterdi. Demek ki, o dil zoraki ve yapay bir tercihin, bir kampanyanın taktiği değil, onun gerçek diliymiş!



İşe başladığı gün, “bizden olanlar ve olmayanlar ayrımı bitti” demesi; antrikot değil de diğer çalışanlarla birlikte musakka yemeyi seçmesi; mazbatayı aldıktan sonra İstanbul’u Türkleri, Kürtleri, Lazları, Müslümanları, Hıristiyanları ve de Rumları ve Ermenileriyle birlikte selamlaması, kucaklayıcı sevgi dilinin devamını gösteriyor.

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L. Doğan Tılıç’ın yazısı