L. Doğan Tılıç: Afrin operasyonu uzadıkça maliyet artacak

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Şimdi o cesaret zamanı!

Savaşın ilk kurbanı gerçeklerdir; gerçekleri vuran da obüsler, F-16’lar, Leopard ya da M-60 tankları değil medyadır. Her haber, derhal bir “biz” ve “onlar” diline oturtulur; bütün iyilikler ve doğrular “biz”im hanemize yazılırken, bütün kötülükler ve yanlışlar “onlar”ın hanesine yazılır. Ekranlarda yalnızca “biz”im haklılığımızı, kahramanlığımızı, başarılarımızı anlatan “tarafsız” yorumcular, uzmanlar vardır!

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Hikâye karşı tarafta da böyle anlatılır. Vatandaşların doğru bilgiye ve yargıya ulaşması; analitik bir akla ve sağlam değerlere sahip değillerse, olanaksızlaşır.

Türkiye, çok sayıda grubun belli sayıda güce yaslanarak (başta ABD, Rusya, İran olmak üzere) tam 7 yıldır çatışıp durduğu Suriye’de sınırı geçti Afrin’e doğru gidiyor. Bu, Fırat Kalkanı’ndan çok daha kapsamlı bir operasyon ve her ne kadar Erdoğan “İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız” dese de, o “kısa süre”nin ne kadar uzayacağını kimsenin kestirmesi mümkün değil.

7 yıl önce Şam’da Cuma namazı için de “kısa sürede” denilmişti!

Afrin operasyonu uzadıkça maliyet artacak; sadece askeri ve ekonomik olarak değil, toplumsal olarak da!

Afrin operasyonu uzadıkça maliyet artacak; sadece askeri ve ekonomik olarak değil, toplumsal olarak da!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı