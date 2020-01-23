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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: Adeta aşı üzerinden yaratılmış bir panik var

Birkaç gündür, Çin’den çıkıp -burası daha dehşet verici- ABD’ye ulaşmış ‘gizemli virüs’ haberleri yapıyor medya. ‘GİZEMLİ VİRÜS ABD’ye sıçradı!’, ‘Dünyayı alarma geçiren GİZEMLİ VİRÜS!’, ‘Herkes tetikte! GİZEMLİ VİRÜS hızla yayılıyor’, ‘GİZEMLİ VİRÜS çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı!’

Hayır, konuyu hafife alıyor değilim. Ancak, öyle ‘gizem’ falan da yok virüste. Artık hepimiz biliyoruz ki virüslerin yapısı sık sık değişiyor. Şimdi karşı karşıya olduğumuz da çoğumuzun hayatımızın bir anında karşılaştığı Corona virüslerinin yapısı değişmiş bir türü. Bulaşıcı olduğu için de azami dikkati hak ediyor. Ancak, asla paniği değil!

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Bilim insanları bu değişime uğramış Corona virüsünün ne olduğunu bulup, ona karşı bir aşı geliştirecekler. Kuşkusuz, ‘haydi aşı çıktı hepimiz yaptıralım’, kendimizi garantiye alalım yaklaşımı doğru değil. Bu panikleyenlerin yapacağı bir şey!

Öte yandan, şimdilerde gelişmekte olan eğilim ‘koşun aşı olun’ değil, ‘kaçın aşı olmayın’ eğilimi. İnsanlar, belirli kaynaklardan aşının bin bir zararını ‘öğrenip’ aşıdan kaçmaya başladılar. Adeta aşı üzerinden yaratılmış bir panik var!

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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