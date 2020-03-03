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Yaramazlara biraz batar!

L. Doğan Tılıç: ABD’yi en keyiflendirecek şey Türkiye’yi Rusya ve İran’la da çatışır halde görmek olur

Rusların, Amerikaların ve tüm diğerlerinin Suriye’de ne işleri olduğu çok net aslında.

Ancak Rusya’nın bir işlevi de fiilen TSK ve Suriye ordusu arasında kalkan olmaktı. İsterseniz, Erdoğan’ın düşüncelerini paylaşıp, Suriye’ye kalkan olduğunu ve TSK’nin Suriye ordusunu bölgeden süpürüp atmasına engel olduğunu söyleyin!

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Rusya’nın aradaki varlığı komşu iki ülke ve iki resmi ordu arasındaki savaşı da engelliyordu.

Buna İran’ı da ekleyip, üç diyebilirsiniz. Şimdi, sahada Suriye ordusuna destek olan İran güçleriyle de çatışma olasılığı daha yüksek ve bu Türkiye’yi İran’la da karşı karşıya getirebilir.

5 Mart buluşması öncesi, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve BM Temsilcisi Kelly Craft apar topar Ankara’ya geldiler ve bugün burada görüşmeler yapıyorlar.

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Suriye krizinin bu denli karmaşık hale geldiği noktada, ABD’yi en keyiflendirecek şey Türkiye’yi Rusya ve İran’la da çatışır halde görmek olacaktır.

L. Doğan Tılıç’ın yazısı

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